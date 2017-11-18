 الهلال يصل درة الملاعب

المواطن - الرياض

وصل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال إلى ملعب الدرة، استعداداً لمواجهة أوراوا اليابي في ذهاب الدور النهائي بدوري أبطال آسيا، والذي يطمح خلالها الهلال للفوز بالبطولة الآسيوية بنظامها الجديد.

وسيجري لاعبو الهلال تدريبات الإحماء على الملعب، استعداداً للقاء أوراوا الذي وصل هو الآخر إلى ملعب الملك فهد الدولي بمدينة الرياض.

وكان الهلال قد تصدر في الدور الأول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 12 نقطة من ست مباريات، مقابل 9 نقاط لبيرسيبوليس الإيراني و7 للريان القطري و4 للوحدة الإماراتي.

وفاز الهلال في دور الـ 16 على استقلال خوزستان الإيراني بواقع 4-2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، ثم فاز في ربع النهائي على العين الإماراتي 3-0 في مجموع المباراتين، وفاز في نصف النهائي على بيرسيبوليس الإيراني 6-2 في مجموع المباراتين.

ويبرز في صفوف الهلال عدة لاعبين منهم المهاجم السوري عمر خربين، ولاعب الوسط البرازيلي كارلوس إدواردو، وكذلك الأوروغوياني نيكولاس ميليسي والدولي سالم الدوسري.

يذكر أن مباراة الإياب بين الهلال وأوراوا ستقام يوم 25 من شهر نوفمبر الجاري على استاد سايتاما 2002 في مدينة سايتاما اليابانية.







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