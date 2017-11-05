بالأسماء .. الخدمة المدنية ترشح 268 متقدمة على الوظائف الإدارية

المواطن - شريف النشمي

أعلنت وزارة الخدمة المدنية أسماء 268 مواطنةً من المتقدمات على الوظائف الإدارية المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام والمعلن عنها في تاريخ 19-01-1439هـ.

ودعت الخدمة المدنية المرشحات لمراجعة أي من فروع الوزارة أو مكاتبها بمختلف مناطق ومحافظات المملكة اعتبارا من يوم غدٍ الاثنين الموافق 17- 02- 1439هـ حتى يوم الخميس الموافق 27- 02- 1439هـ، وذلك لاستكمال إجراءات ترشيحهن وتوجيههن للجهات الحكومية لمباشرة مهام وظائفهم، مصطحبين معهن الوثائق التالية:

– الهوية الوطنية .

– أصل وثيقة التخرج مع نسختين منها، موضحاً بها التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج.

– معادلة الشهادة العلمية الصادرة من وزارة التعليم لخريجي المؤسسات التعليمية من خارج المملكة ونسخه من كشف الدرجات بالإضافة الى مفاتيح المعدل.

– ما يثبت اجتياز الاختبار الشامل لخريجي المعاهد الأهلية.

وأشارت الوزارة الى أن المعلنة أسماؤهن تمت مفاضلتهن حسب ما ورد في الإعلان والأفضلية لنوع المؤهل (غير التربوي ) ثم (التربوي) وذلك بناءً على عناصر المفاضلة والمتمثلة في (المؤهل العلمي، المعدل في المؤهل العلمي، أقدمية التخرج ، ثم الرغبات المكانية ) مضيفة إلى أنه في حال تساوي نقاط المتقدمات فيتم النظر إلى تاريخ التخرج الأقدم وفي حال تساويها ينظر بعد ذلك إلى تاريخ الميلاد بحيث يؤخذ بأحقية الأكبر سناً .

وأكدت وزارة الخدمة المدنية إلى أن من لم تحضر لاستكمال إجراءات ترشيحها خلال فترة الترشيح سيعتبر ذلك عدولاً منها عن رغبتها في التوظيف موضحة بأن عدد الوظائف المتبقية من الإعلان تمثلت في (32) وظيفة ، مضيفة بأن السبب في عدم شغولها يرجع إلى أن هذه الوظائف أما على مراتب لم يتقدم عليها المؤهل المستحق أو تكون في مناطق بعيدة غير مرغوبة للمتقدمين أو رشح من تقدم عليها على إحدى رغباته الأفضل، علماً بأن هذه الوظائف سوف تطرح في الإعلان القادم بإذن الله .وللاطلاع على الأسماء في الملف المرفق أدناه.

أسماء المرشحات







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