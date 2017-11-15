بالصور .. اختفاء أكبر حديقة وممشى بإسكان الحصمة.. والأمانة تلتزم الصمت

المواطن - علي شيبان - المسارحة

شكا أهالي إسكان الملك عبدالله بن عبدالعزيز -رحمه الله- بالحصمة التابعة لمحافظة أحد المسارحة، من اختفاء‏ أكبر حديقة وممشى في الإسكان؛ وذلك بسبب الإهمال وعدم نظافتها وصيانتها منذ أكثر من 6 سنوات، علماً بأن الإسكان يضم أكثر من 3000 وحدة سكنية وعدداً من المدارس الحكومية.

“المواطن” تجولت في الحديقة ورصدت تجمع المخلفات ومرمى النفايات وخلوها من العائلات والأطفال، والتقت بعدد من المواطنين ممن عزفوا عن ارتياد هذه الحديقة التي لها أكثر من 6 سنوات مهملة.

اختفاء الحديقة:

وفي تصريح خاص لـ “المواطن” تحدث خالد كعبي قائلاً: “من المعروف أن الحدائق تكون متنفساً ومرتعاً للأطفال، وهي من أهم الأساسيات في الخدمات المقدمة للمواطنين في أي مجتمع، ولكن في إسكان الحصمة كل شيء غير، حيث تركت أكبر حديقة وممشى في الإسكان والواقعة على الحزام الشرقي وقد اختفت منذ ما يقارب 6 سنوات، ومنذ بداية توزيع الإسكان على المواطنين وأصبحت مرمى للنفايات ومرتعاً للحيوانات الضالة، وذلك بسبب الإهمال من الجهات المعنية وعدم الاعتراف بها بأنها حديقة وممشى”.

تشويه المنظر:

فيما يضيف عبدالله هزازي قائلاً: “إن هذه الحديقة تشكل معاناةً وتشويهاً للمظهر العام للإسكان، حيث إن الحشائش أصبحت تغطي جميع أنحاء الحديقة وانتشار النفايات والحشرات داخلها وانبعاث روائح كريهة، بالإضافة إلى حرمان المواطنين من الغرض الذي أُنشئت من أجله الحديقة كمتنفس للأهالي في أوقات فراغهم، وأيضاً من أجل ممارسة الرياضة المشي.

عزوف الشباب:

فيما أكد عبدالمحسن شراحيلي “أننا لم نعد نأتي إلى هذه الحديقة؛ لأنها لم تعد مناسبة، فهي تعاني من تهالك الألعاب وليست ملائمة لنا مما اضطرنا لقطع مسافات طويلة بحثاً عن حدائق ترفيهية للاستمتاع بإجازة نهاية الأسبوع”.

إهمالها منذ 6 سنوات:

فيما تساءل محمد هزازي عن سبب هذا الإهمال وقال: مَن المسؤول عن ضياع أكبر حديقة وممشى في إسكان الملك عبدالله بن عبدالعزيز -رحمه الله- بالحصمة، والذي يبلغ طولها أكثر من 1 كيلو، وقد طالبنا أكثر من مرة بإعادة إعمار هذه الحديقة والممشى ولكن الجهات المعنية لم تعطِنا أي اهتمام أو رد خلال السنوات الماضية، مع أن الدولة الرشيدة صرفت ملايين الريال من أجل راحة المواطن وتوفير كافة السبل للشباب والرياضة.

سرقت الكبيلات والإنارة:

فيما أشار علي القيسي أن هذه الحديقة أُهملت بشكل واضح منذ تأسيسها وبسبب الإهمال سُرق منها أغلب المصابيح وأعمدة الإنارة والكبيلات الموجودة فيها، وأتمنى محاسبة المقصرين.

الحدائق العامة بالإسكان:

وأثناء جولة “المواطن” في الإسكان رصدت إهمال أغلب الحدائق العامة بالإسكان بشكل كبير.

فيما أردف ناصر الحمدي قائلاً: إن أغلب الحدائق العامة الباقية في الإسكان تفتقر إلى جميع الخدمات المقدمة لها، وأيضاً لا يوجد فيها مكان مخصص للعائلات ولا يوجد ألعاب للأطفال مع أنها في أكبر إسكان تنموي على مستوى المملكة والتي يجب الاهتمام بها والخدمات المقدمة لها.

رسالة إلى المسؤولين :

فيما وجَّه إبراهيم شراحيلي رسالةً إلى المسؤولين قائلاً: نطالب من المسؤولين في المنطقة، وعلى رأسهم مدير أمانة جازان الأستاذ محمد الشائع ومحافظ محافظة أحد المسارحة الأستاذ عبدالله الريثي بالقيام بجولة مفاجئة تفقدية إلى إسكان الحصمة والتجول في جميع المرافق العامة والنظر لها، وهل هي على مستوى عالٍ من الاهتمام أو مهملة.

مناشدات :

فيما ناشد أهالي إسكان الملك عبدالله بن عبدالعزيز رحمه الله بالحصمة بفتح تحقيق حول قضية هذه الحديقة وسبب إهمالها منذ أكثر من 6 سنوات مطالبين أمانة جازان بالتحرك العاجل في حل هذه المشكلة ومحاسبة المقصر.

“المواطن” تواصلت مع المتحدث الرسمي باسم أمانة جازان الأستاذ حسين معشي، والذي وعدنا بالتواصل معنا وإرسال الإيضاح حول هذه الحديقة، وحاولنا التواصل معه أكثر من مرة ولكن لم يتم الرد علينا.







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