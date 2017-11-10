بالصور.. افتتاح جامع أبو بكر الصديق بأبها بعد إعادة ترميمه بنحو 7 ملايين ريال

المواطن - سعيد آل هطلاء - عسير

افتتح فضيلة المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة عسير الدكتور حجر بن سالم العماري اليوم الجمعة جامع أبو بكر الصديق الذي تم إعادة بنائه على نفقة هيئة الإغاثه الإسلامية سابقًا بتكلفة تقدر بنحو 7 ملايين ريال والذي تم تشييده بحي المنهل بأبها على مساحة كبيرة مع كامل ملحقاته ومصلى للنساء مع دورات مياه مستقلة.



وتم تجهيز الجامع بأجهزة الصوت والمكبرات الحديثة اللازمة، فيما يأتي بناء الجامع ضمن اهتمام فرع الوزارة بعسير بإعمار بيوت الله في كل محافظة وقرية وهجرة.

ودعا العماري في خطبته أن يجزي حكومتنا خير الجزاء وكل من يساعد على إعمار وتجهيز بيوت الله وانتشارها.







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