بالصور.. حملات أمنية مكثفة تضبط عشرات المخالفين بوادي الدواسر

المواطن - فالح حسن- وادي الدواسر:

أسفرت الحملات الأمنية التي تنفذها دوريات الأمن بمحافظة وادي الدواسر خلال اليومين الماضيين عن ضبط عشرات المخالفين في عدة مواقع من المحافظة.

وتفصيلاً انطلقت يوم أمس الأول عدة حملات أسفرت عن ضبط العشرات من المخالفين بمواقع متعددة من المحافظة .

وقد رافقت “المواطن ” الحملة بعدة مواقع ورصدت الجهود الكبيرة التي يبذلها رجال الأمن لضبط المخالفين فيما لاقت تلك الحملات ترحيباً واسعاً من أهالي المحافظة في الميدان ومواقع التواصل الاجتماعي حيث رحبوا بها متمنين استمرارها.

وأكدت دوريات الأمن لـ “المواطن “ بأن هذه الحملات ستكون مستمرة وبشكل دوري.

يذكر أن هذه الحملات تأتي بإشراف ومتابعة من محافظ وادي الدواسر عبدالله سليمان المبارك.







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