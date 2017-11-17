بالصور.. كيك مجهول ومواد منتهية الصلاحية في معمل داخل شقة بمكة المكرمة

المواطن_عبدالرحمن المحمادي_مكة المكرمة

داهمت بلدية الشوقية الفرعية بمكة المكرمة شقةً سكنيةً في أحد الأحياء، استغلها عدد من العمالة المخالفين وأقاموا داخلها معملاً للحلويات وإعداد المواد الغذائية لبيعها في الأسواق.

وقال المهندس ممدوح بن محمد عراقي، رئيس بلدية الشوقية الفرعية، إن البلدية تقوم بتكثيف جولاتها الرقابية على كافة المواقع والأحياء السكنية لرصد ومتابعة مثل هذه المخالفات التي تشكل خطراً على الصحة العامة، مشيراً إلى أن المراقبين لاحظوا وجود الموقع العشوائي أثناء الجولات الميدانية التي ينفذونها في المنطقة، بالإضافة إلى رصد وجود عدد كبير من العمالة المخالفين في الموقع.

وأشار إلى أنه تم تشكيل فريق رقابي فور اكتشاف الموقع، حيث ضم الفريق كلاً من: مساعد رئيس قسم الأسواق نايف المالكي ومشرف الفترة الصباحية شاكر العبدلي ومشرف الفترة المسائية مروان بوقس، والمراقب الصحي خالد الحربي والمراقب عبدالله بيفلي ومندوب لجنة الغش التجاري ومكتب المشرف العام على البلديات تركي المالكي ومندوبي إدارة الضبط الإداري بشرطة العاصمة المقدسة، وتمت مداهمة الموقع والقبض على 13 عاملاً من مخالفي أنظمة العمل وتسليمهم لإدارة الضبط الإداري، كما تم رصد العديد من المخالفات الصحية والتشغيلية داخل الموقع، فضلاً عن كونه غير مخصص لهذا الغرض وغير مرخص نظامياً.

وتمت مصادرة كافة محتويات الموقع والتي شملت عدد 2 ثلاجة وعدد 5 أجهزة منوعة اشتملت على ميكروويف وسخان وفرن كبير وغيرها، وكمية من أواني وأدوات الطبخ، كما تمت مصادرة كمية من المواد الغذائية المجهزة للطبخ شملت حوالي 60 كيلو خلطات كيك وعجينة السنبلة و62 قطعة كيك مجهولة المصدر و34 كيس خلطة وافل مجهول المصدر ومنتهية الصلاحية و35 علبة حليب و7 كرتون زبدة كبير الحجم و80 كيس دقيق و14 جالون زيت و11 علبة ملح و60 معلبات كاكو وقهوة ونشأ وباكنبودر وغيرها، وتم تسليم الصالح منها للجمعيات الخيرية وأعداد المحاضر اللازمة بذلك.

وأكد المهندس ممدوح عراقي بأن البلدية لن تتوانى عن إغلاق أي مواقع مخالفة وغير نظامية، من خلال المتابعة المستمرة لهذه الأماكن والقضاء على مثل هذه المخالفات والتأكد من نظامية مواقع بيع وتداول المواد الغذائية، وذلك حرصاً على صحة وسلامة المستهلكين وتأمين الأجواء الصحية الآمنة لهم.







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