بالصور.. مطعم شهير في أبها تغلقه الأمانة صباحًا ويُفتح مساءً

المواطن - رائد القرفي - أبها

أغلقت أمانة منطقة عسير، ممثلةً في إدارة الرخص والرقابة الشاملة، صباح أمس الثلاثاء، مطعمًا شهيرًا يعد من أواخر المطاعم التي تم افتتاحها في مدينة أبها.

وذكر المهندس عبدالعزيز الرمثي، مدير عام إدارة الرخص والرقابة الشاملة بالأمانة، في تصريح خاص إلى “المواطن”، أن المطعم تم إغلاقه لعدم وجود التراخيص اللازمة، مضيفًا أنه تم تسجيل عدة مخالفات صحية ودجاج متعفن وأسياخ من الشاورما تم تركيبها مثلجة على النار، وعلى ضوء ذلك تم إغلاقه صباحًا.

وأكد الرمثي أن المطعم قام ببادرة مستغربة وهي فك أختام إغلاق الأمانة مساء أمس، لتعيد فرق الأمانة إغلاقه مساءً.

الجدير بالذكر أن إدارة الرخص والرقابة الشاملة بالأمانة قد ضبطت وأغلقت خلال اليومين الماضيين عدة محلات ومطاعم تحتوي على أطنان من الأطعمة واللحوم الفاسدة.







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