بالفيديو.. الصاروخ الذي تم اعتراضه محدود الحجم ولم يوقع إصابات أو أضرارًا

المواطن - الرياض

أكدت مصادر مطلعة، أن الصاروخ الذي تم اعتراضه شمال شرق الرياض، مساء اليوم، محدود الحجم ولم يوقع إصابات أو أضرارًا.

وكان الدفاع الجوي الملكي السعودي قد اعترض، اليوم السبت، صاروخًا باليستيًّا شمال شرق العاصمة الرياض أطلق من أراضي اليمن وتم تدميره.

ورصد مواطنون في مقاطع فيديو عبر “تويتر” بقايا الصاروخ بعد سقوطه على الأرض، وأثنوا على قدرات الدفاعات الجوية السعودية في حماية المملكة من أي اعتداء.







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