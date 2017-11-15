بالفيديو.. تعليم مكة يوضح لـ”المواطن” تفاصيل المضاربة الجماعية داخل إحدى المدارس

المواطن_عبدالرحمن المحمادي_مكة

إشارة إلى ما نشرته صحيفة “المواطن” تحت عنوان “فيديو صادم.. مضاربة جماعية في إحدى مدارس مكة المكرمة”، أكد شهود عيان أن إدارة المدرسة أخرجت الطلابَ من المدرسة في وقت مبكّر حفاظاً على سلامتهم، بعد دخول شباب داخل المدرسة، ووقوع المشاجرة الجماعية.

وعبّر عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي عن قلقهم مما شهدته بعض المدارس في الفترة الأخيرة من سلبيات، أبرزها مثل هذه المشاجرات الجماعية.

وقال المتحدث الرسمي لتعليم مكة الأستاذ طلال الردادي لـ”المواطن“: تابعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة بكل أسف الأحداث السلوكية المرفوضة التي شهدتها ثانوية الإمام النسائي من مضاربة جماعية صباح أمس الثلاثاء بين مجموعة من الطلاب بتأثر من مجموعة خارج المدرسة والذين دخلوا المدرسة لإثارة الفوضى في حدث مرفوض شرعاً ونظاماً.

وأضاف الردادي: على الفور تحركت الإدارة للوقوف مع إدارة المدرسة في تقصي حقائق ما جرى؛ حيث وقف مدير مكتب تعليم الشرق ومشرفان على الأحداث فيها، ووضع الإجراءات اللازمة لمنع تكرارها، وقد شُكلت لجنة تضم رئيس قسم الإدارة المدرسية بمكتب إشراف الشرق ومشرف الإرشاد والتوجيه ومشرف مشرف إدارة مدرسية للوقوف اليوم على كافة ملابسات الحادثة ورفع التوصيات الضامنة منع حدوثها مستقبلاً، علماً أن إدارة المدرسة قد استدعت الدوريات الأمنية في وقت المشاجرة سيما مع دخول عناصر لا علاقة لها بالمدرسة وجرى تزويدها بأسماء كل من شارك من خارج المدرسة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأشار إلى أنه قد أصيب عدد من الطلاب بإصابات خفيفة جراء المشاجرة وتم علاجهم في حينه، وإدارة التعليم إذا تُصدِر هذا البيان لتؤكد رفضها المطلق لكل هذه الأحداث وما صاحبها من إثارة الفوضى ولن تتهاون مع كل من يثبت تورطه في ذلك سواء من طلاب المدرسة أو من خارجها، وتناشد في الوقت ذاته أولياء الأمور بالتعاون مع إدارة المدرسة بالتوعية من المشاجرات والنزاعات المختلفة، هذا والله من وراء القصد.







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