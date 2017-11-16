‫ مسؤول مقرب من خامنئي يهذي: لن تتحقق أهدافنا إلا برفع علم ⁧‫#إيران‬⁩ فوق الكعبة !!‬

المواطن - الرياض

يواصل ملالي إيران الهذيان بكلمات لا يمكن أن تصدر عن شخص عاقل إلا أنها تكشف عن حقدهم الدفين وكراهيتهم لمذهب أهل السنة والجماعة والدور الذي تقوم به المملكة في هذا الشأن.

أطماع الملالي لم تقف عند حد بل وصل تطاولهم وجرأتهم إلى الكعبة المشرفة.

وأظهر مقطع فيديو متداول مهدي طالب رئيس مقر عمار الاستراتيجي في إيران وهو يدعو إلى احتلال الكعبة ورفع العلم الإيراني فوقها معتبرًا أن ذلك هو السبيل لتحقيق أهداف الخميني.

وأقسم المسؤول الإيراني أن هدف الإمام الخميني كان تمهيد الأرض لرفع العلم الإيراني فوق الكعبة.

شخصية إيرانية رسمية مقربة من خامنئي: لن تحقق أهدافنا إلا بعد وضع علم #إيران فوق سطح الكعبة على جثثنا يا حقير … pic.twitter.com/L4vTSL3QAe — شؤون إيرانية (@iranianaffairs) November 16, 2017







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