بالفيديو والصور.. مشهد مهيب لنصف مليون حضروا حفل قحطان لمؤازرة شيخ شمل الهواجر

المواطن - الرياض

لبى أكثر من نصف مليون رجل من أبناء قبائل قحطان وبني هاجر، وحضور الشيخ سلطان بن سحيم آل ثاني، دعوة أمير الفوج 46 الشيخ شافي بن سالم بن شافي آل شافي، للتضامن مع شيخ قبيلة شمل بني هاجر في قطر الشيخ شافي بن ناصر بن حمود آل شافي؛ احتجاجًا على سحب الدوحة جنسيته أخيرًا.

وعبر المجتمعون عن دعمهم لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، في كل ما يتخذونه من إجراءات ضد قطر التي فتحت بابها للإرهابيين.

وقال الشيخ سحيم آل ثاني: نحن اليوم مسؤولون أمام الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده وقادة الدول الشقيقة والعالم أجمع ألا تكون قطر بؤر إرهاب وفساد ومركز أذى وتخريب، وليعلم الجميع أن المرتزقة عابرون تجمعهم مصالحهم ومطامعهم ويفرقهم الخوف والرعب وعزم الرجال وحزمهم.

وأضاف آل ثاني: نحن من أسسنا قطر، ونحن من سيقوم بتحريرها من رجسها، كما فعل الأجداد في معركة الوجبة.

وانتقد آل ثاني سحب تميم بن حمد للجنسية من الشيخ شافي الهاجري، مؤكدًا أن الجنسية ورقة لا تزيد من قيمة شيخ شمل الهواجر ولا تنتقص منها، إلا أنها حق له امتد إليه من دماء أجداده الذين بنوا قطر.

وقال: سنكون خائنين لبلدنا ولتاريخنا إن تركنا قيادتها للمأجورين يعبثون بها ويغدرون بجيرانها ويستلبون كل مواردها.



وأضاف أن قطر لم تعد لأهلها، ولكننا سنسترجعها.







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