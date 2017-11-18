بدء التقديم على الوظائف الصحية في المستشفى الجامعي بالسيح

المواطن - واس

‏تبدأ جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج غداً في استقبال طلبات المتقدمين والمتقدمات على الوظائف الصحية الشاغرة على برنامج التشغيل الذاتي في المستشفى الجامعي بمدينة السيح ، عن طريق المسابقة الوظيفية لمن تتوفر لديهم المؤهلات العلمية والخبرات العملية المطلوبة .

وأفادت الجامعة بأن التقديم يستمر حتى يوم الثلاثاء الموافق 10 ربيع الأول القادم ، وذلك من خلال رابط النظام الإلكتروني للتوظيف (هنا)

ودعت الجامعة من تتوفر فيهم الشروط المطلوبة من المواطنين والمواطنات ولديهم الرغبة في الدخول بالمسابقة الوظيفية تسجيل بياناتهم عبر النظام الإلكتروني للتوظيف بالجامعة، وإرفاق المستندات والوثائق المطلوبة.







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