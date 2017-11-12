تجمع دموي يهدد عين ريفال ابنة المرابط على الحد الجنوبي

المواطن _ وليد الفهمي _ الطائف:

تعاني الطفلة ريفال الحارثي، والبالغة من العمر سنة ونصف، من تجمع دموي في أجزاء متفرقة من جسدها النحيل، فيما يقف والدها عاجزاً عن علاجها لضيق ذات اليد.

وقال الحارثي – المرابط على الحد الجنوبي – لـ “المواطن” إن ابنته تعاني من تجمع دموي غيَّر ملامحها بشكل كبير، حيث امتد إلى نصف وجهها، ولم نجد لها حلاً منذ أن كان عمرها 4 أشهر.

وأضاف: ” تعاني ابنتي أيضاً من تجمع الدم في الرقبة والرأس والصدر، والمشكلة الأكبر هي شبكة العين اليمنى حيث إنها لم تعد ترى بها في الوقت الحالي؛ مما قد يصعب علاجها إن لم نجد تدخلاً عاجلاً لإيقاف التجمع وإزالته من جسد فلذة كبدي”.

وطالب والد ريفال عبر صحيفة “المواطن “بنقل ابنته إلى أحد المستشفيات المتخصصة لعلاجها قبل حدوث مكروه لها.







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