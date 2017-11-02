تحويل قضية طفل خميس مشيط المعنف للنيابة العامة

المواطن - الرياض

باشرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية قضية طفل خميس مشيط العنف على يد والده.

وأكد المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أن الوزارة سترفع حالة “الطفل المعنّف من والده وخاله بخميس مشيط” إلى النيابة العامة؛ تمهيداً لرفع دعوى قضائية ضد المعنِّفين أمام المحكمة المختصة.

وأوضح خالد أبا الخيل، في مداخلة هاتفية لبرنامج “أخباركم” على قناة “المجد”، أن الوزارة تفاعلت سريعاً مع مقطع الفيديو الذي ظهر فيه طفل خميس مشيط المعنف، الذي يشتكي تعنيفه من أبيه وخاله، وأنها توصلت إليه سريعاً، بالتنسيق مع الجهات الأمنية.

وأضاف أنه تم نقله إلى المستشفى للاطمئنان على صحته وعدم تعرضه لأي اعتداء من أي نوع، ومن ثم إيداعه دار الرعاية الاجتماعية لتهيئته نفسياً.

وطالب “أبا الخيل” كل من يتعرض لحالة إيذاء من أي نوع -ولا سيما من النساء والأطفال- أو من يعرف أحداً يتعرض للإيذاء؛ أن يبادر بالاتصال على رقم 1919، الذي خصصته الوزارة للتعامل مع تلك الحالات، وتقديم الحماية لها؛ وفقاً لنظام الحماية من الإيذاء.







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