تبدأ وزارة الخدمة المدنية تلقي طلبات الرجال الراغبين في التقديم على الوظائف الصحية يوم الأحد المقبل فيما تبدأ في تلقي طلبات الراغبات في التسجيل يوم الثلاثاء المقبل.

وكانت وزارة الخدمة المدنية دعت المواطنين والمواطنات الحاصلين والحاصلات على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لشغل الوظائف المعلنة المشمولة بلائحة الوظائف الصحية الراغبين والراغبات في التقدم عليها سواءً تحصلوا على درجاتهم العلمية من داخل المملكة أو خارجها.

وأشارت الخدمة المدنية إلى أن هذا الإعلان يحتوي على الوظائف الشاغرة التي تلقت طلبات إشغالها من قبل الجهات الحكومية الى تاريخ 19-2-1439هـ.

وأوضحت الخدمة المدنية أن إجمالي عدد الوظائف المشمولة بهذا الإعلان بلغ (3366) وظيفة شاغرة (للرجال، والنساء) وهي موزعة على النحو التالي : –

المجموعة عدد الوظائف المجموع رجال نساء طبيب مقيم 1795 508 2303 طبيب مقيم أسنان 123 18 141 صيدلي 44 25 69 أخصائي صحي 257 577 834 فني 15 0 15 مساعد صحي 4 0 4 المجموع 2238 1128 3366

أولاً : مواعيد تقديم الطلبات في نظام جدارة :

رابط التقديم على الإنترنت الجنس الفترة الزمنية للتقديم إيضاحات الرابط (هنا) من إلى فترة التقديم مستمرة على مدار (24) ساعة خلال الفترات الزمنية المحددة . رجال 23 – 2 – 1439هـ 24 – 2 – 1439هـ نساء 25 – 2 – 1439هـ 26 – 2 – 1439هـ