جهاز الشفط يتسبب بإعاقة كاملة لطفلة في شرورة

المواطن -حسين الحامد-شرورة

لحظة ميلاد الطفل الأول تتميز بالكثير من المشاعر المتداخلة بين الخوف والقلق والفرحة، لكن الإهمال الطبي أحال فرحة أحد الأشخاص بمولودته الأولى إلى حزن بعدما أصيبت بالإعاقة.

عبر مواقع التواصل الاجتماعي نشر والد الطفلة عبدالله قاسم الجعيدي قضيته لعله يجد من يسمع صوته.

وقال الجعيدي :” إن طبيب النساء والولادة في مستشفى شرورة العام أثناء توليد زوجته استخدم جهاز الشفط خمس مرات متتالية دون أن يأخذ موافقته مما تسبب للطفلة بالعمى وتكسير الجمجمة مع عدم قدرتها على السمع، كما نتج عن ذلك تشنجات وارتخاء في الأعصاب وعدم القدرة على الحركة أو الانتباه.

وأضاف الجعيدي أنه تم تحويله إلى مستشفيات نجران ولَم يجد العلاج المناسب لها وتم تحويله إلى مستشفى الملك خالد لإجراء عملية في العيون ولأن الطاقم العلاجي متوفر في مدينة الملك فهد الطبية تم رفض الحالة في برنامج إحالتي بسبب أنه دون هوية ويحمل تصريح تجول ولديه رقم معاملة في الأحوال المدنية.

وعبر الجعيدي عن أمله في أن يصل صوته لولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ليوجه برعاية ابنته.







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