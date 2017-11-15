خبر حزين لجماهير النصر

المواطن – مروة نبيل

تلقت جماهير نادي النصر، خبرًا حزينًا، بسبب تأكيد غياب نجم وسط الفريق، أحمد الفريدي، عن الثلاث مباريات القادمة للفريق في دوري المحترفين السعودي، لخوضه المرحلةَ الثانية من برنامجه التأهيلي بنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وسيغيب نجم وسط المنتخب السعودي، عن مباريات النصر بداية من الجولة العاشرة وحتى الجولة الثانية عشرة، وستكون هذه اللقاءات أمام أندية الرائد في القصيم، والاتحاد والفتح في الرياض.

أحمد الفريدي خاض مع نادي النصر 6 مباريات في دوري المحترفين السعودي هذا الموسم، وشارك من 4 منهم بشكل أساسي، ونجح في إحراز هدف واحد في مرمى الفيصلي، ضمن منافسات الجولة الأولى، وفاز فريقه بنتيجة 3/1.

يُذكر أن الفريدي – 29 عامًا – كان قد قضى فترة تأهيل في مانشستر لمدة 10 أيام، قبل أن يعود للالتحاق ببعثة الأخضر في لشبونة، ثم عاد مجددًا إلى النادي الإنجليزي، من أجل استكمال برنامجه العلاجي الذي سيستمر حتى 30 نوفمبر الجاري.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :