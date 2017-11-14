خيّرها مديرها بين العلاقة المحرمة أو ترك العمل.. شاهد ماذا اختارت؟

المواطن - الرياض

تفاصيل صادمة كشفتها مواطنة تعرضت إلى للابتزاز من جانب مديرها في العمل، ومنعها خجلها من تقديم شكوى ضده وفضّلت التخلي عن وظيفتها.

وأكدت المواطنة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “سيدتي” على شاشة “روتانا خليجية”، أنها كانت تعمل في مؤسسة صغيرة، عندما تمت دعوتها لاجتماع مع المدير، الذي ساومها على نفسها مقابل الاستمرار في العمل.

وتابعت أن المدير طلب عقد اجتماع مع الموظفات، فلما ذهبت لم تجد غيرها في المكتب؛ ليعرض المدير عليها إما أن تقيم معه علاقة محرمة وإما أن تترك العمل.

وشددت على أن كثيرات من زميلاتها يتعرضن لمثل هذه المواقف، لكنهن لا يستطعن البوح أو الشكوى؛ تحسبًا لتداعيات ذلك، مشيرةً إلى أنها قررت ترك العمل فورًا.







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