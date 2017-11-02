زائرات الخميس تضع ناصر القصبي في حرج والسبب بدرية البشر

المواطن - الرياض

تعرض الفنان الكوميدي ناصر القصبي لموجة من الانتقادات الكبيرة وصلت الى الاساءة له، وذلك بعد سحب رواية “زائرات الخميس” لزوجته الكاتبة بدرية البشر من مكتبة جرير.

وتم سحب رواية زوجة ناصر القصبي بسبب تضمنها مقاطع وصفها البعض بـ”الاباحية”، على الرغم من أن الرواية تتناول زواج القاصرات.

ودشن نشطاء موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” وسمًا باسم “سحب كتاب بدرية الاباحي”، لينال ناصر القصبي نصيبًا من الهجوم والاستهجان، وكأن الفرصة سنحت لمن يريد الثأر من بدرية البشر وناصر القصبي.

وقال هاني الغفيلي المتحدث الرسمي لوزارة الثقافة والإعلام في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “وزارة الثقافة والإعلام تُوجّه فورًا بسحب كتاب زائرات الخميس لـ بدرية البشر، الذي فسح في فترة الإدارة السابقة وتفتح تحقيقاً في الموضوع”.

يذكر أن مكتبة جرير، سحبت أمس الأربعاء، رواية زائرات الخميس للكاتبة بدرية البشر زوجة ناصر القصبي بعد وضعها على رفوف كتب الأطفال، لما تتضمنه من محتوى غير لائق، وفقرات +18.

وانتقد مواطن عبر تغريدة له على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” المكتبة وقال: “كيف لكتاب بهذا المحتوى يباع في قسم كتب الأطفال؟! أخطأت بعدم تدقيقي لمحتوى الكتاب قبل شرائه، ولكن خطأكم أفدح”.

وعقبت مكتبة جرير بتغريدة وقالت: “نتفق معكم في حرصكم، تم سحب النسخ من المكتبة، نشكر لك ملاحظتك”.







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