شاهد.. اللحظات الأخيرة قبل تحطم طائرة نائب أمير عسير ومرافقيه

المواطن - عسير

توفي نائب أمير عسير الأمير منصور بن مقرن، في حادث تحطم طائرة بمحمية ريدة بمنطقة عسير.

وعزّت القناة السعودية الأسرة المالكة والشعب السعودي كافة في وفاة الأمير منصور بن مقرن.

وكتب الداعية والكاتب عائض القرني: “أسأل الله أن يتغمّدهم برحمته، ويقبلهم عنده شهداء، ويُحسن عزاء أهلهم وذويهم، وإنّا لله وإنّا إليه راجعون”.

وغرد خالد الأحمري: “وأي حزن ذاك الذي خيّم على عسير.. رحم الله منصور بن مقرن وكل من كان على متن الطائرة.. إنا لله وإنا إليه راجعون”.

ونشر مستخدم يدعى سودة مقطع فيديو قال إنه للحظات الأخيرة قبل تحطم الطائرة.

ومن جانبه، كتب فواز بكلمات حزينة: “وكيل الإمارة ورؤساء الدوائر يرحمهم الله أشخاص عملهم حماية الناس وأموالهم وأعراضهم، أسال الله أن ينزلهم منازل الشهداء”.

وعزا محمد الحارثي بقوله: “اللهم اغفر للأمير منصور بن مقرن وجميع من كان معه على الطائرة، واجبر مصاب أهلهم وذويهم.. إنا لله وإنا إليه راجعون”.

ونشر حساب الأمير منصور بن مقرن، فيديو وصوله إلى محافظة البرك في زيارة يتفقد خلالها عددًا من المشاريع التنموية والواجهة البحرية للمحافظة.







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