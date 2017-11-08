شاهد.. لحظة سقوط طائرة دون طيار فوق حشد ضخم

المواطن - وكالات

تحطمت طائرة دون طيار كانت تنقل الحلوى فوق حشد من الجماهير في مهرجان أوجاكي باليابان.

وأفادت التقارير اليابانية أن الطائرة كانت تقدم الحلوى لحشد تجمع في حديقة عندما مالت الطائرة فجأة، وسقطت فوق الحاضرين، حيث تعرض 6 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 45 و48 عامًا لإصابات طفيفة في الحادث.

ويُظهر مقطع فيديو، تم تحميله عبر موقع تويتر، الطائرةَ وهي تسقط فوق الحشد؛ ما أثار حالة من الرعب والهلع بينهم.

وتستجوب الشرطة حاليًا المسؤول عن تحريك الطائرة، والذي حصل على تصريح لنقل الحلوى للحدث بواسطة طائرته، حيث يعتقد أن حالة الطقس قد تكون السبب الرئيسي في الحادث.







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