شاهد.. معلمة تفضح مدرسة أهلية بجدة ركب مديرها كاميرات تنصت

المواطن - جدة

كشفت معلمة سعودية، أن مالك إحدى المدارس الأهلية بجدة ركّب أجهزة تنصت وكاميرات داخل المدرسة، كما أن هناك عقدين للعمل في المدرسة أحدهما سري والآخر معلن.

وكشفت المعلمة وصال طلال باغر، في حوارها ببرنامج “يا هلا” على شاشة روتانا خليجية أن “مالك المدرسة أخبرنا أنه ركب أجهزة تنصت وكاميرات بكل مكان في المدرسة ويستمع إلى كل ما نقول.. وعندما واجهه زوجي لم ينكر بل قال: هذا حقي”.

#فيديو

معلمة تفضح تلاعب معلمي المدارس الأهلية واستغلالهم للمعلمين في #برنامج_ياهلا pic.twitter.com/CjLuh31QPB — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) November 13, 2017

وتابعت وصال: “توظفت كمساعدة معلمة في مدرسة أهلية منذ 6 سنوات بلا خبرة، براتب 1200، بعد أن كان العرض الأول 500 ريال.. ومالك المدرسة يعين معلمات بدون خبرة ويمنيهن بالوظيفة بعد شهر اختبار، ثم ينهي التعامل معهن مع نهاية الشهر ويطلب معلمات جديدات وهكذا”.

وأوضحت المعلمة أن مدرسة من المدارس التي عملت فيها كانت تخصم يوم السبت، وأخرى كان لها عقدان، منهما عقد سري يمنع على المعلمات الراحات الرسمية والاستئذان والإجازات الاعتيادية وغيرها مما هو مكفول للمعلمة.







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