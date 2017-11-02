صدمة في الخبر .. مشروع الكورنيش المنتظر يظهر بصورة مشوهة !

المواطن - الخبر

أبدى عدد كبير من سكان وزائري مدينة الخبر استياءهم الشديد من الوضعية البائسة والمشوهة التي ظهر بها مشروع تطوير الكورنيش الشمالي بالمدينة، والذي انتظروه طويلًا وبشوق كبير كان خلالها يتراوح متعثرًا طيلة ثماني سنوات ماضية، قبل أن يتم افتتاح جزء منه مؤخرًا، إلا أن المفاجأة بنظرهم جاءت مدوية من خلال ظهور التطوير المنتظر للمشروع بشكل أقل كثيرًا من المستوى المتوقع وأقل من حجم التطلعات الكبيرة التي انعقدت عليه.

واستقبل المشروع زائريه بالردميات ومخلفات البناء المنتشرة في معظم جنباته، خلافًا لعدم اكتمال زراعة النجيلة الزراعية والمسطحات الخضراء، وهو ما أظهر انتشارًا للمسطحات الترابية بشكل واضح في كل مكان؛ بالإضافة إلى ظهور شبكات الري المكشوفة والكثير من الحفر المفتوحة، مع انتشار قطع حديدية من سياج الحماية والذي يفصل عن البحر ملقاة في مواقع مختلفة بأرض المشروع، وهو ما يؤكد عدم تثبيتها بشكل أمن.

والوضعية الباهتة للتطوير المنتظر جعلت زوار الكورنيش الشمالي يوجهون عتبًا كبيرًا لأمانة المنطقة الشرقية وبلدية الخبر حول أسباب افتتاحه في ظل عدم اكتماله بالشكل المطلوب، مؤكدين أن الإجابة في جميع الأحوال قد تكون صعبة وغير مقنعة، معللين ذلك بأن القائمين على المشروع وإن كانوا يعتبرونه بات مكتملًا ولهذا جرى افتتاحه، فهيئته ووضعيته الحالية تثبت عكس ذلك تمامًا، وأما وإن كان الافتتاح صوريًّا فقط والمشروع ما زال في طور التجهيز والتهيئة.

وتساءلوا: “لماذا إذًا تشرع أبوابه للناس مع ما يمكن أن يسببه ذلك من أذى لهم ولأطفالهم ومع ما يمكن أن يلحق بالمشروع نفسه من تلفيات وعبث؟!”.

الجدير بالذكر أن تكلفة مشروع تطوير كورنيش الخبر الشمالي بلغت وكما سبق وصرح رئيس بلدية الخبر السابق المهندس عصام الملا 42 مليون ريال.







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