طالبة الباحة حملت مقعدها الدراسي من الطابق الثاني بأمر المدرسة فسقط على وجهها

المواطن - الباحة

أكد والد طالبة، أن إدارة مدرسة تابعة لتعليم الباحة، تسببت بإهمالها في إصابة نجلته في وجهها، بعد أن جعلوا الطفلة تحمل مقعدها الدراسي من الطابق الثاني إلى فناء المدرسة في بداية حصة النشاط، لتسقط أرضًا وتصاب بكدمات بجوار العين.

وصرح والد الطالبة، إلى برنامج “الراصد” على شاشة “الإخبارية” بأنه ذهب إلى ابنته بعد انتهاء اليوم الدراسي ليأخذها، فوجدها مصابة في وجهها، وقالت له إنها وقعت على الأرض بسبب حمل المقعد.

ولفت إلى أنه حاول التواصل مع إدارة المدرسة، لكن دون جدوى، بل إنهم حاولوا تبسيط الأمر.

وقالت المدرسة لوالد الطالبة: إن إصابة ابنته عبارة عن خدوش بسيطة، ليأخذها إلى أحد المراكز الطبية لعلاجها، وإثبات ما حدث.







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