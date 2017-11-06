بالصور.. جثمان الأمير منصور بن مقرن يغادر مطار أبها وأمير عسير يرافقه

المواطن - رائد القرفي - أبها

غادر قبل قليل جثمان فقيد عسير والوطن نائب أمير منطقة عسير الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز مطار أبها الإقليمي متوجهاً إلى مدينة الرياض .

وقد رافق جثمان الفقيد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد أمير منطقة عسير.

وقد تقرر الصلاة على الفقيد صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة عسير يوم غد الثلاثاء عقب صلاة العصر بجامع الإمام تركي بن عبدالله بمدينة الرياض.

وكان الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز قد استشهد أمس مع مجموعة من مرافقيه إثر تحطم طائرة عمودية كانت تقلهم في جولة تفقدية لمشروعات المنطقة.







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