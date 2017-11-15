تفاصيل ورابط استعلام الدفعة العاشرة من سكني.. إنجاز87% من مستهدف 2017

المواطن - الرياض

أعلنت وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية عن تفاصيل الدفعة العاشرة من برنامج “سكني” حيث بلغ إجمالي المنتجات السكنية والتمويلية المعلن عنها 30871 منتجاً، توزعت على كافة مناطق المملكة، وتنوعت بين أراض مجانية مطورة، ووحدات سكنية عبر برنامج البيع على الخارطة بالشراكة مع المطوّرين العقاريين، وتمويل مدعوم من صندوق التنمية العقارية بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية، ليتجاوز عدد المنتجات السكنية والتمويلية التي أعلن عنها منذ انطلاق البرنامج أكثر من 245 ألف منتج سكني وتمويلي بما يحقق نسبة التزام بمستهدف عام 2017 والبالغ 280 ألف منتج سكني وتمويلي تتجاوز 87%، كما وقعت الوزارة اليوم 6 اتفاقيات مع مطورين عقاريين لتنفيذ أكثر من 15 ألف وحدة سكنية متنوعة الخيارات في مختلف المناطق.

وبلغ عدد المنتجات السكنية التي تم الإعلان عنها حتى الدفعة العاشرة 96.198 وحدة سكنية تتنوع بين الفلل الجاهزة ومشاريع البيع على الخارطة، فيما تم الإعلان عن تخصيص 72748 أرض مطورة بشكل مجاني، كما تم إعلان 77000 تمويل مدعوم من صندوق التنمية العقارية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي لبرنامج “سكني” اليوم (الأربعاء)، حيث بيّنت تفاصيل هذه الدفعة تخصيص 15784 وحدة سكنية عبر برنامج البيع على الخارطة بالشراكة مع شركات التطوير العقاري، و7387 أرض مجانية في عدد من مناطق المملكة، و7700 تمويل مدعوم بالشراكة مع المؤسسات التمويلية والبنوك المحلية، ليصل إجمالي عدد المنتجات السكنية والتمويلية التي تم تخصيصها منذ إطلاق البرنامج مطلع العام الجاري إلى 245946 منتجاً سكنياً وتمويلياً.

وتوّزعت الوحدات السكنية ضمن برنامج البيع على الخارطة التي تم تخصيصها خلال الدفعة العاشرة على منطقة الرياض بعدد 2729 وحدة، ومنطقة المدينة المنورة بعدد 656 وحدة، ومنطقة حائل 1440 وحدة، ومنطقة القصيم بعدد 564، ومنطقة مكة المكرمة 10.395 وحدة سكنية، فيما توزع التمويل المدعوم على منطقة الرياض 2745، منطقة مكة المكرمة 1022، منطقة المدينة المنورة 466، المنطقة الشرقية 806، منطقة القصيم 821، منطقة عسير 570، منطقة حائل 223، منطقة تبوك 237، منطقة الحدود الشمالية 214، منطقة جازان 125، منطقة نجران 204، منطقة الجوف 170، منطقة الباحة 97.

فيما توزّعت الأراضي المطورة المجانية على منطقة الرياض بـ 1276، ومنطقة مكة المكرمة بـ 5000، ومنطقة القصيم بـ 1111.

وأكّد المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان سيف بن سالم السويلم أن الدفعة العاشرة من البرنامج تأتي امتداداً للدفعات السابقة التي تسعى الوزارة من خلالها إلى تحقيق مستهدفها خلال هذا العام بتوفير 280 ألف منتج سكني وتمويلي، لافتاً إلى أنه وبالتزامن مع هذه الدفعة يقام عدد من المعارض في عدد من مدن المملكة لتخصيص الوحدات السكنية التي تم الإعلان عنها والتي تتنوع بين الفلل والتاون هاوس والشقق، حيث تجري حالياً عملية الحجز في أربع مشاريع للفلل الجاهزة في إسكان بيش بمنطقة جازان، وإسكان ثادق بمنطقة الرياض، وإسكان رياض الخبراء بمنطقة القصيم، وإسكان طريف بمنطقة الحدود الشمالية، بإجمالي يصل إلى 800 فيلا وبمساحات تصل إلى 500 متر مربع، في حين اكتمل الحجز خلال الشهر الجاري لعدد 3 مشاريع ضمن برنامج البيع على الخارطة بعدد 5 آلاف وحدة سكنية في كل من الأحساء وأبها وخميس مشيط، كما سيتم خلال الشهر الجاري الإعلان عن نحو 8 مشاريع أخرى.

وأوضح السويلم أن: “الوزارة تسعى من خلال الإجراءات التي تعتمدها إلى إتاحة الفرصة أمام المستفيدين من الدعم السكني لاختيار المنتج المناسب لهم، مع ضمانات السعر المناسب والجودة العالية للوحدات السكنية”، مؤكداً أن هناك عدد من الخيارات أمام المستفيدين، ورفض أي منتج سكني أو تمويلي لا يعني إلغاء الاستحقاق بل يتم من خلاله إعادة المستفيد إلى قوائم الانتظار ما يعني امكانية الحصول على المنتج في أي دفعة قادمة.

من جهته، أوضح الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان المهندس محمد بن صالح البطي، أن من ثمار الشراكة مع القطاع الخاص البدء في بناء آلاف الوحدات السكنية ذات الخيارات المتنوعة والجودة العالية والسعر المناسب، حيث تستهدف توفير مزيد من المنتجات السكنية تتناسب مع القدرة الشرائية للمتقدمين على بوابة الدعم السكني وبأسعار تتراوح بين 250 ألف إلى 700 ألف ريـال، مؤكداً أن الوحدات التي يتم توفيرها عن طريق معارض البيع على الخارطة سيكون لها دور في توفير السكن الملائم للمواطنين، إذ يتم تسليمها خلال مدة لا تتجاوز الـ3 أعوام من تاريخ التخصيص وتوقيع العقود، إضافة إلى أثرها في تقليص فترات الانتظار وتحقيق المستهدف الرئيسي برفع نسبة التملك تماشياً مع رؤية المملكة 2030، وبرنامج التحول الوطني 2020.

وبدوره، أشار المشرف العام على صندوق التنمية العقارية خالد بن محمد العمودي، أن الصندوق يواصل من خلال دفعات برنامج “سكني” تقليص قوائم الانتظار وتسريع الحصول على التمويل المدعوم بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية والذي سيتحقق من خلاله تقليص مدة الانتظار من 11 عام إلى 5 أعوام كحد أقصى، مبيّناً أن الآلية الجديدة للتمويل المدعوم تعمل على تحقيق الدعم لـ 6 مواطنين في مقابل مواطن واحد بالآلية السابقة.

وأشار العمودي إلى أن هناك عدد من المميزات للتمويل المدعوم والذي يعتبر مجازاً من الهيئات الشرعية، إضافة إلى تحقيق نسبة دعم تصل إلى 100% لأصحاب الدخل الشهري الأقل من 14 ألف ريال، كما أنه يمكن الاستفادة من منتج الرهن الميسر لتخفيض الدفعة المقدمة من 15% إلى 10%، مع إمكانية التنازل عن طلب القرض لأحد الأقارب من الدرجة الأولى، وإمكانية تمويل المستفيد من جهة التمويل لمبلغ يتجاوز 500 ألف ريال.

وشهد حفل الإعلان توقيع 6 اتفاقيات مع مطورين عقاريين لتنفيذ الوحدات السكنية التي تم الإعلان عنها في هذه الدفعة بإجمالي 15784 وحدة سكنية، وفي السياق ذاته تدعو وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية المواطنين إلى زيارة البوابة الالكترونية لبرنامج سكني (هنا) للاطلاع على قائمة الأسماء المخصص لها لهذا الشهر، وكذلك زيارة بوابة الدعم السكني “اسكان” (هنا) والبوابة الالكترونية لصندوق التنمية العقارية (هنا)، لاستكمال الاجراءات اللازمة وتحديث البيانات والموافقة على المنتج المخصص.







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