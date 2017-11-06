صور مؤثرة لحطام طائرة نائب أمير عسير ومرافقيه

المواطن - سعيد مشهور

وثقت “المواطن” صورًا مؤثرةً من موقع تحطم طائرة نائب أمير عسير الأمير منصور بن مقرن مع عدد من مرافقيه بعسير رحمهم الله.

وكان صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة عسير قد وافته المنية وعدداً من المسؤولين في منطقة عسير إثر تحطم طائرة مروحية كانت تقله في ختام زيارته التفقديةلمحافظة البرك.

وكان الأمير منصور قد قام بزيارة تفقدية لمحافظة البرك وضواحيها للوقوف على سير المشاريع والاستماع لمطالب الأهالي تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة.

يشار إلى أن المتوفين مع الأمير منصور هم: وكيل إمارة عسير سليمان الجريش، ومحافظ محايل محمد سعود المتحمي، وأمين منطقة عسير صالح القاضي، ورئيس المراسم خالد بن حميد، ومدير الزارعة بعسير فهد الفرطيش، ومرافق الأمير سعود السهلي، إضافةً إلى مرافق الأمير النقيب عبدالله الشهري.

وبحسب المصادر فإن المنطقة التي سقطت فيها الطائرة، جبلية ذات جبال وعرة وتضم محمية ريدة وقريبة من منتزه السودة السياحي.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :