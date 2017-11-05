عاجل .. هزّتان أرضيّتان في محافظة #النماص

المواطن - رائد القرفي - أبها

شهدت محافظة النماص قبل قليل هزّتان أرضيّتان ذات صوت عالٍ وإهتزاز شعر به سكان المحافظة والمراكز والقرى التابعة لها .

وذكر عدد من أهالي النماص لـ ” المواطن “أن الهزة الأولى كانت قرابة الساعة 12:30 من صباح اليوم الأحد ، فيما كانت الهزة الثانية بعدها بـ 15 دقيقة .

الجدير بالذكر أن محافظة النماص قد شهدت خلال اليومين الماضيين عدة هزات أرضية وقد أعلنت ذلك هيئة المساحة الجيولوجية السعودية .

“المواطن” سوف توافيكم بالتفاصيل كاملة حال وردود المعلومات من هيئة المساحة الجيولوجية .







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