عبدالرحمن بن مساعد يلجم الديار اللبنانية: إذا راح الصبر صرنا حمَمْ تبغى أمر بركان

المواطن - الرياض

أكد الأمير عبدالرحمن بن مساعد، رئيس نادي الهلال السابق، أن الشعب السعودي تعلم الحكمة والحلم ومقابلة الجهل بالإحسان، من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، لكن إذا ما نفد الصبر يكون الرد مثل البركان.

جاء ذلك ردًّا من الأمير ابن مساعد على إساءة جريدة الديار اللبنانية للمملكة في عددها الصادر اليوم.

وقال ابن مساعد:

عوايدنا نصد الغيظ ونمسح دمعة المحزون *** وأخذنا من ملِكنا الحلم ورد الجهل بالإحسان

وإذا زاد الجهل زدنا صبر حتى يضيق الكون *** وإذا راح الصبر صرنا حمَمْ تبغى أمر بركان

وأضاف: (رُبَّ كلمة قالت لصاحبها دعني).. بعد مدة- طالت أو قصرت- سيفهم جيدًا رئيس جمهورية الحزب ووزير خارجيته ما معنى ما بين القوسين.. قيل قديمًا: الجواب ما ترى لا ما تسمع..!







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :