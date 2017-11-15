عبدالكريم الجاسر يحذّر من دخول عبوات المياه في موقعة الهلال وأوراوا

المواطن - الرياض

حذّر الإعلامي عبدالكريم الجاسر، من دخول عبوات مياه تعتزم إحدى الشركات التبرُّع بها للجماهير الهلالية، وذلك في مباراة الذهاب التي ستقام السبت القادم بالرياض بين الهلال السعودي وأوراوا الياباني، مؤكدًا أنها ستكون للرمي داخل الملعب.

وقال الجاسر محذرًا: ”إنّ هناك شركة ستتبرع بـ70 ألف عبوة مياه للجماهير الهلالية في النهائي.. الحذر ثم الحذر من دخول هذه العبوات لداخل الإستاد؛ حتى لا تكون في متناول من يستطيع رميها داخل الملعب لأي سبب من الأسباب“.

وأضاف الجاسر: ”على المنظمين ضمان بقاء هذه المياه بجانب الملعب لمن يريد الشرب دون الدخول بها“.







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