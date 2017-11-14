فهد المهلل يعلن نبأ حزينًا.. ورواد تويتر يُساندونه

المواطن – مروة نبيل

أعلن نجم نادي الشباب السابق، فهد المهلل، عن تلقيه نبأ حزينًا؛ حيث تعرضت والدته لوعكة صحية شديدة؛ ما دفعه للمطالبة بالدعاء لها.

وكتب فهد المهلل، عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “إلهي مولاي سيدي أمي ثم أمي يا رب الطف بحالها العناية المركزة… دعواتكم”.

وتفاعل رواد تويتر مع تغريدة نجم نادي الشباب السابق، وتمنوا لوالدته الشفاء العاجل، وكان في المقدمة الإعلامي ماجد التويجري، وقال: “ألف ألف سلامات يا أبو عبدالرحمن”.

وكتب الإعلامي رياض المزهر: “الله يرفع عنها ويشفيها ويردها لكم بصحة وسلامة”، وأعاد المعلق المصري بلال علام، نشر تغريدة فهد المهلل، وعلق عليها قائلًا: “أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفي والدتك ويقر عينكم بسلامتها”.







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