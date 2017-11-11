في ميناء فرسان.. رفض الموظف نزول أحدهم من بوابة النساء فضربه 6

المواطن - علي شيبان - جازان

تعرَّض أحد أفراد طاقم العبَّارة فرسان، مساء أمس الجمعة، للاعتداء بالضرب من قبل 6 شباب وذلك عند وصول العبارة إلى ميناء فرسان.

وأكد المدير العام لفرع وزارة النقل بجازان المهندس محمد الحازمي، أنه وفقاً لما رفعه مشرف العبارات بفرسان عمر ياسين عن حادثة الاعتداء على أحد أفراد طاقم العبارة، هو عمل همجي وفوضوي، ومهما كانت الأسباب لا ينبغي أن يكون ذلك بهذه الطريقة، خاصةً وأن الاعتداء وقع في صرح حكومي وخدمي وأمام مرأى من الناس.

وكشفت تفاصيل الواقعة “عند وصول الرحلة المسائية لعبارة الركاب إلى ميناء فرسان وأثناء نزول الركاب تواجد 7 شباب عند بوابة خروج النساء راغبين النزول من نفس البوابة، فقام عسكري حرس الحدود المسؤول عن حفظ الأمن داخل العبارة بتوجيههم للنزول من البوابة المخصصة للرجال وغادر لتفقد موقع آخر، ولكنهم لم يكترثوا لذلك فبدأت النساء بالنزول من البوابة المخصصة لهن، فقام أحد الشباب مرة أخرى بطلب إنزال أحد الأشخاص الذي برفقتهن من نفس البوابة كونه لا يستطيع النزول مع الزحام حيث كان يستخدم العكازات، فرد عليهم المسؤول عن بوابة النساء (عليكم الابتعاد) كونهم بدأوا بالنزول وهذا الشخص لا بد أن يتم إنزاله عن طريق السلم الكهربائي المتوفر بالعبارة والذي تمت تهيئته لخدمة مثل هذه الحالات”.

وأكد أن هذا واجب على الطاقم لتوفير سبل الراحة لهم وأخبرهم أن عليهم الانتظار فلم يستجيبوا لذلك، بل دفعوه على الأرض أمام النساء والأطفال والركاب المتواجدين على الرحلة وانهالوا عليه بالضرب من قبل 6 منهم، محدثين فوضى داخل العبارة حتى تدخل حرس الحدود وأنقذ الموظف منهم، وتعرَّض الموظف لإصابات في أجزاء متفرقة من جسده نتيجة للضرب.

وشدد الحازمي أنه حفظاً للحق العام والحق الخاص؛ لن يتجاهل فرع وزارة النقل بجازان الواقعة، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات المتبعة الكفيلة لأخذ حق الموظف وحفظ حق الوزارة العام، كون العبارة ضمن مرافق وزارة النقل.







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