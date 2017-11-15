كيال: لا أستهدف تصفية حسابات مع أحد

المواطن - جدة

نفى طارق كيال، نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، ما تردد خلال الفترة الماضية، حول وجود خلافات بينه وبين الأوكراني سيرجي ريبروف، المدير الفني للفريق الأول.

وقال كيال، إنه لا يستهدف تصفية حسابات مع أحد كما روّج البعض خلال الفترة الماضية، مؤكداً أن المجلس الجديد للأهلي يسعى لإكمال عمل السابقين.

وأضاف النائب الجديد لرئيس القلعة الخضراء، أنه اجتمع بالمدرب ريبروف، وهناك اجتماع أخر غداً الخميس مع مجلس الإدارة، لوضع جميع النقاط فوق الحروف ومعرفة طلباته وخططه من أجل العودة لمنصات التتويج.

وكان رئيس هيئة الرياضة، تركي آل الشيخ، قد كلف الأمير تركي بن محمد العبدالله الفيصل برئاسة النادي الأهلي مؤخراً، كما أصدر قرارًا بتكليف طارق كيال نائبًا له.







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