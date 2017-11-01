لغز مميت في أعمق بحيرة في العالم

المواطن - وكالات

تحقق السلطات الروسية، في نفوق 130 فقمة قرب بحيرة بايكال في سيبيريا شرقي البلاد.

ويأتي نفوق عدد ضخم من الفقمات السيبيرية، وسط مخاوف من تراجع التنوع البيولوجي في أعمق بحيرة على كوكب الأرض.

وتعتبر فقمة “بايكال” هي الأصغر على الإطلاق مقارنة بباقي الفقمات، ويعود وجودها في البحيرة إلى 25 مليون سنة.

وقال الوزير الروسي للموارد الطبيعية، نيكولاي كودكوف: إن عينات من الماء تم أخذها لأجل معرفة ما إذا كان التلوث سببًا في النفوق.

ولا تدخل فقمة “بايكال” ضمن الحيوانات المهددة بالانقراض، بل إن عددها زاد بشكل لافت ووصل إلى 13 ألفًا؛ بحسب الوزير.

ويصل عمق بحيرة بايكال إلى 1700 متر، وهي الأعمق في العالم.







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