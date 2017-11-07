ماجد علي باشا.. من موظّف بـ3 آلاف ريال إلى مستشار وزير بين ليلة وضحاها لماذا؟

المواطن ـ وليد الفهمي ـ جدة:

بعد أن كشفت مصادر “المواطن“، أنَّ وزير الحج والعمرة، الدكتور محمد صالح بنتن، أصدر قرارًا يقضي بإلغاء تكليف ماجد باشا مستشار عادل فقيه في وزارة الصحة من وزارة الحج، وإلغاء تكليفه من منصب وكيل الوزارة للشؤون التنفيذية، فضلًا عن إلغاء تكليفه من منصب المشرف العام على مكتب الوزير، تفتح “المواطن”، باب التساؤلات، كيف عاد باشا للعمل لدى وزارة الحج، بعد أن كان يعمل مستشاراً بالمرتبة 15 بوزارة الصحة.

ولمن لا يعلم، أثبتت المستندات، التي حصلت “المواطن” على نسخة منها، أن باشا، كان قبل عمله مستشارًا لفقيه، كان يعمل بفرع وزارة الحج بجدة، براتب 3000 الف ريال، منذ العام 1423 هــ، وعاد إليها، عقب خدمته في فريق فقيه داخل وزارات عدة، لعلَّ أبرزها الصحة، ولكن هذه المرة بمهمة جديدة، هي وكيل وزارة الحج للشؤون التنفيذية، ومشرفاً على مكتب الوزير.

وكان باشا، قد استعرض في خطاب استقالته لوزير الصحة آنذاك محمد بن علي آل هيازع، من منصبه مديرًا لمكتب التحول بالوزارة، خدماته وإنجازاته، مؤكّدًا انفراده بإحداث نقلة نوعية، إبان عمله مستشارًا في وزارة الصحة، أثناء تولي فقيه إدارتها.

وشغل باشا في وزارة الصحة منصب مدير عام لمكتب إدارة التحول، التي أحدثها فور مباشرته مهام عمله، تولى من خلاله إنشاء إدارات للتحول وقت الأزمات بهدف التجديد، وإنقاذ الصحة من الاضطرابات والتعثر، وتحديد أسباب فشلها، إلا أنَّ من تلك الأزمات، التي أنفقت المليارات عليها، هي وباء متلازمة الشرق الأوسط التنفسية، الشهيرة إعلاميًا بمسمى “فيروس كرورنا”، الذي قضى على 702 مواطن ومقيم، فكيف أدار باشا تلك الأزمة، وكيف تعاملت الوزارة مع ما أنفق عليها؟







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