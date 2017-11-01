متحدث العمل يوضح لـ”المواطن” سبب إغلاق محال سوق العتيبية

المواطن - وليد الفهمي - عبدالرحمن المحمادي

أغلقت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، عددًا من المحال التجارية في سوق العتيبية الشعبي الشهير بمكة المكرمة، لتختلف آراء نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي؛ فمنهم من قال إن السبب هو السعودة، وآخرون رأوا الوضع “ما يطمن”؛ بحسب مقيم يمني.



وفي المقابل، أكد المتحدث باسم وزارة العمل، خالد أبا الخيل، في تصريحات إلى “المواطن“، تعليقًا على مقاطع فيديو تبين إغلاق المحال التجارية في العتيبية، أن هناك محال التزمت بالقرار وحققت التوطين، وهناك محال أخرى لم تلتزم وعددها محدود، وهذه تم تطبيق العقوبات بحقها.



ولفت إلى أن الذين تم إغلاق محالهم لم يصححوا وضعهم، مشددًا على أن الوزارة ماضية في تطبيق القرار ووجدت تفاعلًا والتزامًا من الكثير من المحال.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :