محامية تطلب من زوجها النوم في غرفة منفصلة وإجازة أسبوعية

المواطن - القاهرة

يبدو أن الزواج من محامية لا يخلو من الشروط الغريبة والطلبات التي قد يراها البعضُ غير منطقية خاصة في شهور الزواج الأولى.

هالة محامية مصرية، لم يمر على زواجها شهر واحد إلا وقدمت له قائمة بطلباتها الجديدة التي تضمنت عدة أمور غريبة منها: أن ينام في غرفة منفصلة، ويمنحها إجازة أسبوعية يومين، ويشاركها في الأعمال المنزلية.

الزوج، الذي يعمل مهندساً، أبدى رغبته في التعاون معها في أعمال المنزل لكنه رفض النوم في غرفة أخرى، كما رفض مبدأ الإجازة؛ الأمر الذي دفعها إلى اللجوء إلى المحكمة لتطلب الخلع منه.

القضية التي تداولتها الصحف المصرية لا تزال منظورةً أمام محكمة الأسرة في الجيزة.

وأقام الزوج دعوى نشوز ضد زوجته رداً على طلب حصولها على الخلع من محكمة الأسرة، مؤكدً أن زوجته عنفته وخرجت عن طاعته؛ مما استوجب إثبات نشوزها.







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