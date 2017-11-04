مدير المركز الاعلامي بالقادسية الكويتي : الهلال لا يمثل إلا نفسه في الآسيوية

المواطن - الرياض

تترقب الجماهير العربية بشكل عام والسعودية على النحو الخاص، نهائي دوري أبطال آسيا، بين الهلال ونظيره أوراوا ريد دايموندز الياباني، لتحديد بطل نسخة 2017.

ومن المقرر أن يحل أوراوا ريد دايموندز ضيفاً على الهلال يوم 18 نوفمبر المقبل في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا، على أن يقام الإياب في أرض أبناء الساموراي يوم 25 من الشهر ذاته.

وتأهل الهلال لنهائي دوري أبطال آسيا عقب الفوز على بيروزي الإيراني بنصف الآسيوية، في حين حجز أوراوا ريد دايموندز مقعده عقب تغلبه على شنغهاي الصيني.

وقبل النهائي المرتقب، أطلق أحمد الرمضان، مدير المركز الإعلامي بنادي القادسية الكويتي، سؤالاً عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وقال الرمضان :” لنفترض أن أوراوا يلعب معه 3 محترفين سعوديين وفاز باللقب الآسيوي إن شاء الله، هل يعتبر اللاعبون خونةً وضد الوطنية؟”.

وأضاف مدير المركز الإعلامي بنادي القادسية الكويتي إن النادي لا يمثل إلا نفسه.







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