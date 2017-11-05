مدير المكتب الخاص لولي العهد : الأوامر الملكية ليلة تاريخية سوداء على المفسدين

مدير المكتب الخاص لولي العهد : الأوامر الملكية ليلة تاريخية سوداء على المفسدين

2017/11/05
الساعة 10:40 صباحًا
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

أشاد بدر العساكر، مدير المكتب الخاص لسمو ولي العهد، بالأوامر الملكية التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بالأمس.

وقال العساكر إن ليلة أمس التي صدر فيها الأمر الملكي بشأن مكافحة الفساد، تعد من الليالي التاريخية، وتسرّع من وتيرة الإصلاح التي تشهدها المملكة.

وقال في تغريدة، عبر حسابه في “تويتر”: “‏ليلة تاريخية وسوداء على المفسدين؛ تُسرّع من وتيرة الإصلاح التي تشهدها البلاد”.

ونشر العساكر عبر صفحته مقطع فيديو وجملة شهيرة لسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان؛ التي قال فيها “لن ينجو أيُّ شخصٍ تورَّط في الفساد”.

 

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