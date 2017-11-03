مفاجأة.. هذا المدرب مرشح لخلافة زيدان في ريال مدريد

المواطن - وكالات

برز اسم الأرجنتيني ماوريسيو بوكتينيو مدرب فريق توتنهام الإنجليزي أمام إدارة نادي ريال مدريد الإسباني، والتي تدرس إسناد قيادة الفريق الكروي الأول بالنادي إليه بنهاية الموسم الجاري.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة ديلي ميل البريطانية يعد بوكتينيو الاختيار الأول المطروح على مائدة الإدارة المدريدية لتولي تدريب الميرينجي بداية من الموسم الجديد، خلفاً للمدرب الحالي زين الدين زيدان.

ورغم أن الاتجاه نحو فك الارتباط مع زيدان لم يصبح محققاً إلى الآن، إلا أن المستوى المتخبط الذي يقدمه الفريق الملكي هذا الموسم دفع إدارة النادي برئاسة فلورنتينو بيريز للتفكير في تجديد دماء الجهاز الفني وجلب مدرب جديد للفريق.

وقاد بوكيتينو فريق توتنهام للفوز على ريال مدريد بنتيجة 3-1 قبل أيام، في إطار الجولة الرابعة لدور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا، كما يقدم الفريق الإنجليزي تحت قيادة بوكيتينو مستويات مميزة هذا الموسم على صعيد بطولة الدوري الإنجليزي، حيث يتواجد الفريق حالياً في المركز الثالث بجدول ترتيب البطولة برصيد 20 نقطة.







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