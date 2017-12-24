آبل تواجه القضاء بسبب بُطء هاتف آيفون

المواطن - متابعة

اعترفت “آبل” أخيراً ببطء هواتف آيفون، وتواجه بسبب ذلك حرباً قضائية قد تجعلها في مأزق كبير، بعدما أكدت أن إصدارها ميزات جديدة مع كل هاتف حديث تؤثر على الهواتف القديمة وتجعلها أبطأ، نتيجة تقادم عمر البطارية، معللة ذلك بأنها ترغب في جعل الأجهزة قادرة على القيام بمهمات عدة في ذات الوقت.

غير أن النتائج جاءت عكسية، ما أدى إلى مشكلات في التشغيل وإطفاء الأجهزة فجأة، كما حدث بهاتفي iPhone 6 و iPhone 6s.

وأكدت “آبل” أنها ضمنت هواتف iPhone 7 العاملة بنظام التشغيل 11.2 إمكانات أفضل لإدارة الطاقة بالجهاز لتلافي هذه المشكلات.

وكان مستخدمو آيفون يشكون بطء هواتفهم بمجرد إطلاق موديل جديد، وكانت تنكر آبل هذا الادعاء.







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