آل الشيخ الشخصية الأكثر تأثيرًا في كرة القدم العربية في 2017

آل الشيخ الشخصية الأكثر تأثيرًا في كرة القدم العربية في 2017

2017/12/28
الساعة 2:13 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - محمد سمعة

أعلن مؤتمر دبي الرياضي السنوي عن أن المستشار تركي آل الشيخ فاز بجائزة الشخصية الأكثر تأثيرًا في كرة القدم العربية لعام 2017 .

وحقق آل الشيخ العديد من الإنجازات على مستوى الرياضة في العام الحالي، حيث ساهم في رفع الحظر من قبل الفيفا عن الرياضة الكويتية .

ودعم آل الشيخ بعضًا من الأندية السعودية ماليًا كما أطلق حملة ادعم ناديك لتشجيع الجماهير على دعم أنديتها في السعودية .

وقالت الهيئة العامة للرياضة عبر حسابها الرسمي على تويتر إن مؤتمر دبي الرياضي أعلن أن آل الشيخ هو الشخصية الأكثر تأثيرًا في كرة القدم بالعالم العربي في العام الحالي .


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