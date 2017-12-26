آل الشيخ يعتذر لأهالي حي السويدي: قارنتكم بقطر وأنتم أعلى منزلة

المواطن ـ رقية الأحمد

أعرب المستشار بالديوان الملكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية العربية السعودية، والاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي والاتحاد العربي لكرة القدم، الأستاذ تركي آل الشيخ، عن اعتذاره لأهالي حي السويدي في الرياض.

وقال آل الشيخ، عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، الثلاثاء 26 كانون الأول/ ديسمبر 2017: “أقدم اعتذاري الشديد لأهلي في حي السويدي العريق، لمقارنتهم بقطر، فهم بلا شك منزلتهم أهم وأعلى من ذلك”، مشيرًا إلى أنَّ “بيت جدي وأخوالي في السويدي”.

يذكر أنَّ آل الشيخ، أعلن عن تكليف مدير النادي الرياضي الصحي في حي السويدي، بإدارة العلاقات مع كل ما له صلة بالرياضة القطرية، مشدّدًا على أنَّ السعودية، ودول الخليج الأخرى، ستواصل العمل على الرياضة المحلّية وصولًا بها إلى العالمية.







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