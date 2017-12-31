أبرز إنجازات محمد صلاح في 2017 .. تعرّف عليها

المواطن - محمد سمعه

نجح نادي ليفربول في معرفة كيفية استغلال محمد صلاح أفضل استغلال خاصة أن اللاعب حقق الكثير من الإنجازات الفردية مع الريدز .

وتألق صلاح بصورة ملفتة للأنظار منذ إنضمامه إلى ليفربول في فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادمًا من نادي روما الإيطالي .

وتُوج المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول والمنتخب المصري بجائزة أفضل لاعب عربي في عام 2017 من قبل اتحاد الصحافة الرياضية العربي .

ويرغب فريق ليفربول في المنافسة بقوة على لقب الدوري الإنجليزي حيث لم يفز به منذ موسم 1989-1990 .

وشهدت مباراة الأمس مابين ليفربول وليستر سيتي تألق كبير من محمد صلاح والذي سجل هدفين للريدز في مباراة مثيرة ومجنونة .

ووصل رصيد ليفربول إلى 41 نقطة في المركز الرابع بالدوري الإنجليزي خلف نادي مانشستر يونايتد صاحب المركز الثالث بفارق 3 نقاط .

ووصل عدد أهداف محمد صلاح في الدوري الإنجليزي إلى 17 هدف بفارق هدف واحد عن النجم الإنجليزي هاري كين مهاجم فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي .

كما يرغب فريق ليفربول في المنافسة بقوة على لقب دوري أبطال أوروبا والغائب عن صفوفه منذ عام 2005 ، حيث فاز الفريق الإنجليزي وقتها باللقب على حساب نادي ميلان الإيطالي بركلات الجزاء الترجيحية .

وكان محمد صلاح صرّح من قبل وقال بأنه يريد تحقيق الكثير من الإنجازات والبطولات مع فريق ليفربول خلال الفترة المقبلة ، واشار إلى أن دعم الجماهير سيساهم في تحقيق حلمه مع الريدز .

وشهد عام 2017 تألق كبير للنجم المصري من ناحية المنتخب ومن ناحية الأندية .

وساهم محمد صلاح بشكل كبير في تأهل المنتخب المصري إلى بطولة كأس العالم 2018 بعد غياب دام 28 عام بعد أن سجل هدفين في شباك منتخب الكونغو برازفيل .

وتعقد الجماهير المصرية الكثير من الآمال على صلاح للتألق والذهاب بمنتخب مصر بعيدًا في بطولة المونديال .

يذكر أن محمد صلاح كان قد فاز بجائزة أفضل لاعب إفريقي في عام 2017 من البي بي سي .







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