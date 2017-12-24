أبرز تصريحات مدرب الأخضر قبل موقعة الإمارات في خليجي 23

المواطن - محمد سمعه

تحدث الكرواتي كرونوسلاف يورسيتش، المدير الفني للمنتخب السعودي، عن آخر استعدادات الأخضر لمواجهة الإمارات في خليجي 23.

ونقل الحساب الرسمي للمنتخب السعودي على تويتر تصريحات يورسيتش والذي قال: الفريق يعيش حالة معنوية ممتازة، وهذا الأمر سهَّل علينا الاستعداد للمباراة، ونحن قادرون على إعداد الأخضر بشكل مميز لمباراة الإمارات.

وأضاف يورسيتش: اطلعنا على مباراة عمان والإمارات واستفدنا منها للتحضير لمباراة الغد.

وتابع مدرب الأخضر: منتخب الإمارات قوي ويملك مدرباً عالمياً شهيراً ومميزاً، وتم الاستعداد بشكل جيد لهم عن طريق تجهيز مختار فلاته بجانب اختيار هتان باهبري لتعويض غياب هزاع الهزاع بسبب الإصابة.

وقال يورسيتش: حزنت لإصابة هزاع الهزاع؛ لأنه كان يقوم بعمل جيد مع الأخضر في الفترة الماضية، ولسنا في حاجة لاستدعاء أي لاعب آخر سواء ناصر الشمراني أو غيره.

يُذكر أن المنتخب السعودي فاز في مباراته الأولى على منتخب الكويت، بينما فازت الإمارات على المنتخب العماني بهدف وحيد.







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