أبل تنفذ وعدها وتطلق بطارياتها بسعر أرخص

المواطن - متابعة

نفذت شركة “أبل” الأميركية، أمس السبت، وعدها بإطلاق بطاريات بديلة لهواتف آيفون بأسعار أرخص، وذلك بعد غضب المستهلكين من تعمد الشركة إبطاء هواتفهم الأقدم ذات البطاريات ضعيفة الأداء.

وأطلقت أبل، بطاريات بديلة لهواتف آيفون بأسعار أرخص، حيث نزلت من 79 دولارًا إلى 29 دولارًا لهواتف آيفون 6 أو النسخ الأحدث اعتبارًا من الشهر المقبل.

ويمكن للمستخدمين التوجه إلى مراكز “أبل” من أجل استبدال بطاريات هواتفهم بسعر أرخص.

وتأتي هذه الخطوة لإرضاء المستهلكين وإطفاء غضبهم، بعد ورود أنباء تشير إلى تعمد أبل برمجة الأجهزة لتبطئ من سرعتها عند وقت معين من عمر البطارية من أجل دفع المستخدمين لشراء أجهزة جديدة.







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