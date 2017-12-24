أبوظبي تُخطط لإصدار أذون خزانة للمرة الأولى

المواطن - متابعة

أكدت مصادر مطلعة أن حكومة أبوظبي تخطط لإصدار أذون خزانة للمرة الأولى خلال العام المقبل، في إطار سعيها لتطوير سوق الديون بالعملات المحلية.

وأضافت المصادر، وفقاً لوكالة “بلومبيرغ”، أن الحكومة تناقش مع بنوك دولية ومحلية الإجراءات الخاصة بطرح أذون الخزانة، مع توقعات بأن يتم الانتهاء من اللوائح وبدء المبيعات خلال عام 2018.

وأفاد التقرير بأن الإمارات تعمل على سن قانون لإصدار ديون محلية في إطار البحث عن مصادر مختلفة لتمويل عجز الموازنة.

وكانت وكالة Fitch قد قالت العام الماضي: إن الدائرة المالية بأبوظبي تعمل مع البنك المركزي على خطة لإصدار ديون محلية، دون الإشارة إلى حجمها أو توقيت طرحها.







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