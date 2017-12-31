أرامكو: شبكاتنا مستعدة لإمداد السوق المحلية بالمنتجات البترولية

المواطن - واس

انطلاقًا من حرص أرامكو السعودية على إمداد السوق المحلية بالمنتجات البترولية بشكل متواصل، وإشارة إلى خطة برنامج التوازن المالي لتصحيح أسعار بعض المنتجات البترولية التي تم الإعلان عنها من قِبل وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، أكدت الشركة أنها مستمرة في العمل بكامل طاقتها التشغيلية وشبكات إمدادها لدعم السوق المحلية بجميع احتياجاتها من المنتجات البترولية، مشيرة إلى أنها وضعت جميع الآليات والأنظمة اللازمة لتطبيق ما تم اعتماده بخصوص التسعيرة الجديدة للمنتجات البترولية.

وفي الوقت نفسه، أهابت أرامكو السعودية بجميع عملائها من موزعين وأصحاب محطات وقود ضرورة الالتزام الكامل بالأنظمة المُعلن عنها، بما يخدم الوطن والمواطن ويضمن وصول المنتج للمستهلك النهائي.







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