أردوغان يتلقى صفعة سياسية من الرئيس التونسي بعبارة واحدة تختزل المواقف

لقّن الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، نظيره التركي الزائر رجب طيب أردوغان، درسًا في الأدب البروتوكولي، حين خاطبه خلال المؤتمر الصحافي المشترك بالقول: “نحن في تونس لدينا علم واحد لا اثنان لا ثلاثة لا (رابعة)”.

وجاء تعليق السبسي، كردة فعل على شعار “رابعة”، الذي رفعه آردوغان خلال استقباله، الأربعاء، في القصر الرئاسي بقرطاج.

وراجت صور أردوغان وشريط فيديو، وهو يرفع هذا الشعار، الذي له علاقة بجماعة “الإخوان المسلمين” الإرهابية، وأحداث ميدان رابعة العدوية المصري، التي وقعت في آب/أغسطس 2013.

وزعمت مصادر تركية، إثر موجة النقد التي واجهها تصرّف أردوغان، أنَّ “الشعار يمثل حزب العدالة والتنمية الحاكم، وهو حزب إسلامي يقوم على 4 دعائم، وهي علم واحد، أمة واحدة، بلد واحد، حكومة واحدة”.