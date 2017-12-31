أسعار الذهب تحقق أكبر زيادة سنوية في 7 أعوام

المواطن - متابعة

وصلت أسعار الذهب إلى أكبر زيادة سنوية في 7 أعوام مع هبوط الدولار وتزايد التوترات السياسية وانحسار القلق بشأن تأثير زيادات في أسعار الفائدة الأميركية.

وارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.65% إلى 1303.11 دولار للأوقية في أواخر جلسة التداول بالسوق الأميركي، منهية العام على مكاسب تخطت 13%.

وتمكن الذهب من السير بخطوات ثابتة نحو تحقيق مكاسب للعام الثاني على التوالي رغم الأداء المتقلب على مدى السنة.

وصعدت المكاسب التي حققها الذهب منذ بداية هذا العام حتى تسوية تعاملات 28 ديسمبر الجاري لتسجل 12.6% بعد مكاسب بلغت 8% في عام 2016 سبقتها خسائر قيمتها 11% في 2015.







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